Quotex | Квотекс — торговая платформа

Современный рынок бинарных опционов работает уже довольно давно. На нем много крупных игроков, занимающих большую долю рынка. Некоторые компании закрываются, но на их место быстро приходят новые брокеры, предоставляющие торговые услуги. Одна из таких площадок – Quotex. Она начала работу недавно, но уже имеет положительные отзывы. Предоставляет посреднические услуги новичкам и опытным трейдерам из России и других стран.

Главное направление работы Квотекс – бинарные опционы. Новичков ждет большое количество обучающего материала при регистрации, который поможет сориентироваться в начале работы. Предстоит узнать, что такое деривативы, диджитал-опционы, другие инструменты трейдинга. Молодые трейдеры проходят базовую подготовку, позволяющую быстрее приступить к торгам.

Официальный сайт Quotex

Основные данные о площадке

Дата открытия: 2020 Сайт: (Актуальная ссылка) quotex.com и qxbroker.com Юридический адрес: Сейшелы Основное направление работы: digital-опционы, посреднические функции Демо-счет: До 10 тыс. у. е. Период экспирации: От 1 мин. до 4 ч Тип торговой платформы: Браузерная Дизайн: Платформа с разным функционалом на ПК, мобильных гаджетах Вывод: До 5 раб. дней Торговые активы: Валютные пары, сырье, криптовалюта, акции Лимит пополнения: От $10 Интерфейс: Английский, русский и др.

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Преимущества компании Quotex

Перед началом биржевой торговли, необходимо правильно выбрать брокера. Нужно, чтобы компания была надежной. Далеко не всегда решающим фактором является скорость вывода средств клиента. Хотя встречаются площадки, совсем не дающие такой возможности. Определиться с выбором не просто. Вот несколько причин, по которым стоит начать работы на Квотекс:

Для начала работы не нужна регистрация. Новичкам в торговле бинарными опционами сложно разобраться с тем, какая платформа надежная, а с какой связываться нежелательно. Отсутствие необходимости сразу оставлять свои личные данные – большой плюс. Процедура регистрации производится только после того, как вы убедитесь, что брокер не собирается никак вас обманывать, и что с ним можно спокойно работать. Брокер Кутекс предлагает познакомиться с функционалом, прежде чем регистрироваться и оставлять информацию о себе. Чтобы опробовать сервис, требуется нажать “Открыть демо-счёт”.

Торговать на демо-счете

Новичков ждет простой и понятный интерфейс. Тем, кто только пробует себя в этом непростом деле, важно, чтобы платформа была удобной. Нужные кнопки сразу под рукой. По умолчанию доступны только самые полезные элементы. Квотекс сделал платформу интуитивно понятной не только опытным трейдерам, но и новичкам. Нужные функции не придется подолгу искать, рассматривая мельчайшие детали интерфейса.

Приветственный бонус не устанавливает лимиты на вывод. Начинающим не рекомендуется вносить на депозит большие суммы. Бонусы пригодятся, если вы не хотите нарастить прибыль. На других площадках такие бонусы невозможно вывести, пока вы не наберете 20-30 кратный торговый объем. Новичкам сделать это сложно. Quotex избавляет трейдеров от такой проблемы. Вывести деньги получится в любой момент.

Welcome-бонус пригодится не только вновь прибывшим участникам площадки, но также опытным игрокам, работающим по стратегии мартингейла. Дополнительные средства помогут быстрее увеличить депозит, и соответственно, прибыль. Получить бонус можно при первом пополнении своего счета. Либо воспользовавшись промокодом, увеличивающим депозит на 30%.

Получить бонус

Квотекс предлагает хорошие коэффициенты по сделкам. В отличие от Форекса для успешной торговли опционами требуется сделать большое количество сделок. На бирже значения прибыли могут достигать 90% по сделкам. В этом случае, при грамотной торговле вероятность получения стабильной прибыли намного возрастает, в отличие от других площадок, предлагающих прибыльность по позициям лишь до 60%.

МетаТрейдер не нужен. Большинство игроков используют МетаТрейдер или другие платформы для анализа валютного рынка и движения определенных пар. Quotex предлагает отказаться от сторонних анализаторов, давая возможность использовать стандартные индикаторы для анализа рынка. Инструменты уже встроены в график на сайте и ими можно пользоваться для прогнозирования движения цен.

Для работы доступны криптовалюты. Цифровые валюты за последние несколько лет набрали большую популярность. Многие трейдеры не упускают возможности поработать с этим прибыльным инструментом, способным показывать большую волатильность. На Квотексе доступны для торгов основные криптовалютные активы.

Доступ к аналитике и встроенный анализ по каждой торговой паре. Брокер предлагает информативное описание каждой пары. Имеется также показатель “настроения рынка”, отображающий информацию о том, каких сделок открывается больше на данный момент – на продажу или на покупку.

Возможность досрочного закрытия сделки. Ошибившись с прогнозом или открыв позицию случайно, трейдер имеет возможность быстро ее закрыть, а не ждать экспирации. Это позволит минимизировать потери.

Особые бонусы, увеличивающие эффективность и прибыльность торговли. Можно получить кэшбэк, инструменты для отмены убыточных сделок и даже бонусные средства на баланс.

Быстрый вывод денег со счета. Это параметр, на который обращают внимание все трейдеры. Если площадка может быстро вывести ваши средства, значит ей можно доверять. Quotex выплачивает даже большие суммы, причем в минимальный срок. Получить выплату можно в течение нескольких минут.

Теперь рассмотрим ключевые момент брокера более пристально.

Лицензия на работу

Биржа начала работать недавно – в 2020, но имеет лицензию ЦРОФР, что позволяет ей вести деятельность в РФ. Наличие документа означает, что компания работает честно, не относится к мошенникам, способным увести ваши деньги.

Информация о сайте брокера

При регистрации на площадке, обращайте внимание на домен, куда вы зашли. Официальный сайт брокера – quotex.com либо qxbroker.com. Не путайте его с другими доменами в регионе .eu или .com. Проверяйте название сайта.

Сегодня мошенничество в сети развито очень сильно. Нужно быть внимательным, чтобы не стать жертвой фишингового сайта или сайта клона, похищающего данные пользователей других ресурсов. Говоря о брокерском сайте, мошенники могут украсть ваш аккаунт, и вывести со счета все средства. Будьте настороже. Не переходите на сайт по незнакомым ссылкам из писем или неизвестных сайтов.

Регистрация и начало торгов на площадке

Пройти регистрацию на сайте брокера несложно. Требуется только указать логин и пароль. После этого произойдет вход и станет доступен весь функционал. Дополнительных подтверждений и верификаций не требуется. При желании, опробовать возможности Quotex можно совсем без регистрации.

Демо-счёт открывается без создания аккаунта. Если вас устроит работоспособность площадки, верифицировать профиль и подтвердить электронный адрес можно позднее. Чтобы без регистрации сделать пробный счёт на 10 тыс. у. е, надо на главной странице нажать “Открыть Демо-счёт”.

Помимо привычной регистрации с помощью email, есть и другие опции создания собственного профиля на сайте:

Через Гугл;

Фейсбук;

Вконтакте.

Этот способ вполне безопасен. Процедура становится намного быстрее и проще. При этом можно обойтись и без дальнейшей верификации. Негативных отзывов о взломе или проблемах с аккаунтами, зарегистрированными таким образом, нет.

Зарегистрироваться на Quotex

Платформа брокера Quotex io

Торговая платформа предоставляет доступ к основному графику, позволяя начать торги бинарными опционами сразу после входа на сайт. Дизайн и оформление графика разработано площадкой самостоятельно, но внешне напоминает другие платформы. Это скорее плюс. Не придется долго привыкать к другому интерфейсу.

Вот какими индикаторами можно пользоваться для анализа рынка:

Аллигатор;

Боллинджер;

Фракталы;

Овалы;

Скользящие средние и др.

Размещать индикаторы можно по одному или группами. Трейдер самостоятельно настраивает использование этих инструментов, чтобы следить за ситуацией было максимально удобно. Для анализа рынка также доступно больше 10 осцилляторов и инструментов рисования. График можно сделать минималистичным или насыщенным техническими помощниками, помогающими следить за движением цены актива.

Для торговли доступны контракты с разным временем экспирации – от 1 минуты до 4 часов. Это подойдет трейдерам, любящим быстрые сделки и игрокам, кто наоборот, предпочитает открывать не больше 2-3 контрактов в день.

Платформа предоставляет очень большой перечень активов, которыми можно вести торговлю. Открывать позиции можно по валютным парам, сырью, криптовалюте, индексам и т. д.

В интерфейсе доступна наглядная статистика по проведенным сделкам. Информация о них представлена в сокращенном и полном виде.

Бесплатные сигналы на quotex для новичков

Тем, кто только начинает торговать бинарными опционами, будет полезна функция площадки, в которой платформа предоставляет бесплатные сигналы входа в рынок.

Квотекс дает доступ к сигналам совершенно бесплатно. Помимо этого все сигналы сохраняются, так что можно убедиться в их эффективности, посмотрев как они повлияли на прибыль. Изучение статистики и ошибок позволит потерять меньше средств при торговле на реальном счете и быстрее начать работать со своим депозитом, вместо долгого обучения на демо-счете.

Недостатком бесплатных сигналов, можно назвать их редкость и публикацию для разных активов. Так что если вы планируете торговать, скажем парой доллар/евро, сигналов придется ждать очень долго, и они будут не всегда. Однако при торговле разными активами, сигналами можно пользоваться постоянно. При нажатии на уведомление о сигнале, вас перенаправят на график актива, по которому дается сигнал.

Актуальные бонусы, от брокера Quotex

Торговая площадка проявляет лояльность к новым клиентам и опытным трейдерам. Доступны бонусы, которые могут получить те, кто только завел счёт, и те, у кого депозит есть уже давно. Новым участникам платформы доступен приветственный бонус – до 60% к депозиту. Существуют промокоды, отменяющие убыточную сделку, номиналом до $10. Чтобы получить welcome-бонус, надо нажать на баннер, расположенный в верхней части графика.

Если вы уже пользовались подобными бонусами, имея действующий счёт, получить разные бонусы получится при помощи промокодов. Действия промокодов: плюс к депозиту или откат провальных сделок. Обе опции очень полезны как новичкам, так и опытным игрокам.

Маркет покупок

Появился на торговой площадке Quotex io в 21 году. Попасть в него можно через личный кабинет или из платформы.

Сейчас Market предлагает несколько позиций:

Отмена провального контракта. Позволяет откатить неудачную сделку и сохранить свои средства. Номинал предлагаемых промокодов может отличаться.

Кэшбэк. Позволяет вернуть часть потерянных средств от неудачной сделки. Процент возврата отличается в зависимости от использованного кода.

Бонус на счет. Обычный код, позволяющий получить дополнительный процент средств при введении денег на счет.

Доля от оборота по счету по сделкам аккаунта – прибыльным и убыточным.

Бонус для баланса. Помогает сделать бонусные средства реальными деньгами, без необходимости выполнять условия по их выводу. Промокод будет полезен новичкам, кто только пополнил депозит.

Отмена “Х” пунктов. Код позволяет отменить неудачную сделку с разницей в указанное количество пунктов.

Возможности получения промокодов обсудим далее. Есть несколько вариантов получить полезные бонусы.

Разновидности и уровни счетов на торговой площадке

Валюты, в которых можно открыть торговый счёт:

евро;

доллар;

фунт;

биткоин;

рубль;

гривна и др.

Указывать валюту счета при регистрации совершенно не обязательно. Это делается в любой момент после открытия счета. Если на счету уже имелись средства, при указании валюты они автоматически переводятся в другой номинал. Комиссия при этом не взимается, что очень выгодно. Чтобы изменить валюту счета, надо в правом углу нажать “Поменять”.

Откроется меню обмена, где нужно указать требуемую валюту и подтвердить операцию обмена.

Трейдер может получить разные уровни счета, с разными преимуществами. Сейчас доступно три уровня:

Стандарт;

Про;

ВИП.

Начальный уровень дается всем пользователям, создающим счёт на площадке. Чтобы увеличить уровень аккаунта, требуется пополнить депозит на заданную сумму. Чтобы получить уровень PRO, надо внести на счёт $1 тыс. VIP-уровень дается за пополнение от $5 тыс. Вот какими преимуществами отличаются уровни:

Про – повышает процент доходности на 2%. В рассылках площадки приходят промокоды, которыми можно пользоваться на Маркете.

ВИП – повышает доходность на 4%. Также предоставляет доступ к выгодным промокодам.

Пополнение счета, пробный счёт, опции вывода средств

Главная задача брокера – привлечь как можно больше трейдеров на площадку, что они проводили как можно больше сделок и открывали прибыльные контракты. На этом площадка и зарабатывает свои деньги. Максимальный коэффициенты брокера – 90%. Это значит, что оставшиеся 10% брокер забирает себе в виде прибыли. Quotex io заинтересован в успехе своих трейдеров.

Чтобы совершить пополнение, достаточно нажать на специальную кнопку на сайте. Операция выполняется быстро. Откроется форма, где надо указать способ пополнения и реквизиты. Указывается кошелек, откуда будет совершен перевод и валюта, которая вам нужна.

Во время первого пополнения есть возможность получить приветственный бонус, размером до 100% от депозита. Таким образом Quotex io привлекает новых пользователей, помогая им начать эффективную торговлю на площадке. При активации бонуса, ограничений на вывод средств нет. Вы сможете выводить средства в прежнем режиме. Условия отработки действуют только на сумму бонуса.

Воспользоваться демо-счетом можно без регистрации и указания персональной информации. По мнению многих пользователей это очень удобная опция, позволяющая протестировать функционал площадки. На пробном счете используется настоящий график, по которому ведутся торги на реальных счетах, так что можно подготовиться к работе с настоящими деньгами. Сумма, доступная на демо-счете, составляет 10 тыс. у. е. Этого достаточно, чтобы попрактиковаться в торгах бинарными опционами. “Набить руку” и подготовиться к торговле.

Тренировка на пробном счете позволяет поработать с валютными парами. Их здесь больше 10 штук. При выборе пары, отображаются все их характеристики и текущий тренд, что позволит подробно проанализировать возможные движения.

Вывести средства с площадки можно очень быстро. Некоторые пользователи оставляют отзывы о задержках со стороны площадки. Но их совсем немного. Это просто небольшие технические трудности, которые быстро устраняются. Вариантов вывода несколько:

банковская карта;

фиатные, криптовалютные кошельки;

платежные системы.

Во время вывода средств, площадка может потребовать верифицировать учетную запись. Это сделано с целью обеспечения максимальной безопасности средств клиентов от мошенников. Quotex io старается бороться с мошенничеством наравне с другими брокерами бинарных опционов и криптовалют.

Подтверждение аккаунта (верификация) производится стандартными методами. Надо предоставить паспортные данные и подтвердить адрес проживания. Для этого может понадобиться фото страницы с пропиской или сканы счетов или квитанций об оплате коммунальных счетов. Подтверждения требует и способ пополнения баланса. Если вы пользуетесь картой, понадобится ее фото. Если электронным кошельком, то нужно сделать скрин операции о переводе средств на баланс счета.

Первый раз вывести средства с платформы можно только на ту же систему, с которой производилось пополнение. Это обязательное условие площадки, обеспечивающее безопасность средств. Заводя средства с Киви, первый вывод нужно сделать на тот же кошелек. Ограничение касается только первого вывода средств. В дальнейшем вариантов снятия средств будет больше.

Взаимодействие с другими финансовыми платформами

Возможностей вывода средств для трейдеров из СНГ очень много. Вот самые популярные:

карты Виза, МС;

Киви;

Webmoney;

btc;

Эфир и др.

В некоторых платежных системах может потребоваться верификация или получение определенного статуса кошелька. Возможность использования счетов не зависит от верификации на площадке Quotex io, так что заранее позаботьтесь о том, чтобы получить нужный уровень.

Все способы вывода средств, также являются способами пополнения.

Техподдержка

Для трейдеров из России работать в Квотекс будет комфортно. Поддержка отвечает на русском языке, так что проблемы решаются за короткое время. Группа поддержки работает по московскому времени, что тоже удобно. Обратиться за помощью можно по почте или в онлайн чате. Сотрудники отвечают достаточно быстро. Обратиться к консультанту можно при помощи тикетов на сайте. Имеются большие разделы частых вопросов, где можно найти решение проблемы без необходимости ждать ответа от саппортов.

Быстрая реакция и качественное обслуживание делают поддержку полноценной и полезной. В Квотекс работает много специалистов с приличным опытом в сфере бинарных опционов. Это позволяет удерживать сервис на должно уровне.

Постоянным пользователям Вконтакте доступна помощь в официальной группе брокера.

Приложение Quotex для мобильных устройств

Современная торговая площадка не может обойтись без мобильного приложения, позволяющего клиентам работать, находясь в любом месте. Для торговли понадобится только подключение к интернету. Функционал приложения полностью соответствует возможностям веб-интерфейса. Это полноценный терминал, с которым будет просто разобраться даже новичку. Есть много трейдеров, кто пользуется исключительно приложением и торгует с телефона. Сделки через терминал на Андроиде выполняются точно также, как на ПК.

Помимо интерфейса в мобильном приложении реализованы все инструменты, доступные на сайте. Можно выбирать инструменты, активы, индикаторы. Полноценно использовать терминал для эффективной и прибыльной торговли. В приложении имеются:

графические индикаторы;

торговая панель;

разные типы графиков и таймфреймы;

сигналы;

личный кабинет, где можно просмотреть статистику;

маркет.

Кроме торгов, мобильный клиент позволяет пополнять баланс, выводить средства, общаться с поддержкой, проходить верификацию. При необходимости в приложении можно создать и новый аккаунт.

Как клиенты отзываются о Квотекс?

Большинство комментариев отзывов о площадке – положительные. Трейдеры хвалят Quotex, говоря о ней, как о надежной площадке, позволяющей закрывать прибыльные сделки с самого начала трейдерской карьеры. Платформа предоставляет удобный интерфейс, эффективную техническую поддержку, быстрый вывод и пополнение депозита.

Отрицательных отзывов о платформе нет. Брокер старается создать себе хорошую репутацию и привлечь как можно больше пользователей. Это говорит о том, что по крайней мере в ближайшее время, площадка будет работать также качественно и честно. Дополнительным преимуществом трейдеры называют возможность пройти быструю регистрацию, без необходимости подтверждать свои данные. Это позволяет мгновенно приступить к торговле без лишних операций.

Партнерка от Quotex

Как и прочие современные брокеры, Квотекс имеет собственную партнерскую программу, с помощью которой он привлекает новых трейдеров. Для клиентов она дает возможность получать прибыль от приведенных пользователей. Для заработка не нужно вкладывать никаких личных средств.

Вот несколько способов заработка на партнерской программе:

Rev share – позволяет получить до 80% прибыли брокера;

Оборот приглашенных клиентов – дает возможность получить прибыль до 5% от суммы сделки;

Заработок партнеров – доход зависит от партнеров, приводящих новых клиентов для брокера.

Чтобы увеличить привлекательность программы, брокер распространяет промо-материалы и рекламу. Прибыль партнерам начисляется каждую неделю. Средства можно вывести всеми доступными способами – на карту или кошелек.

Что можно сказать о брокере по итогу?

Quotex – молодая площадка. Активно работает с клиентами и аудиторией, чтобы получать реальные положительные отзывы. Таким образом нарабатывает хорошую репутацию. Сейчас и в ближайшее время платформа может считаться надежной и проверенной.

С ней можно попробовать поработать. Функционально и технически мало чем отличается от лучших площадок бинарных опционов. Имеет точные котировки, что позволяет улучшить результаты своей торговли.

Если вы только ищете брокера, чтобы попробовать себя в трейдинге бинарными опционами, Квотекс – отличный вариант набрать опыта и в перспективе, остаться на платформе для стабильного заработка на сделках.